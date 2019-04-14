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Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de etkili olan yağış sonrası inşaat alanının yanındaki binanın bahçe duvarı çöktü.

Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü

Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de etkili olan yağış sonrası inşaat alanının yanındaki binanın bahçe duvarı çöktü.
Göztepe Dr. Rıfat Paşa Sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın bahçe duvarı, yağış nedeniyle saat 11.00 sıralarında yan taraftaki inşaat alanına devrildi. Bahçe duvarının devrilmesinin ardından otoparkta bulunan otomobilin bir bölümü askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın inşaat alanına düşmemesi için otomobili halatla binaya bağladı. Askıda kalan aracın sürücüsü, "Dolu ile beraber yan tarafın duvarı aşağıya indirdi bizi. Kazdığı yere önlem almaması bizim duvarı aşağıya indirdi. Aracın tekerlekleri yukarıda kaldı. Kurtarıcı bekliyoruz." diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

(Havadan fotoğraflarla) Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü(Havadan fotoğraflarla) Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü(Havadan fotoğraflarla) Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü(Havadan fotoğraflarla) Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü

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