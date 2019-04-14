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Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü, apartman mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 15:05 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de etkili olan yağış sonrası inşaat alanının yanındaki binanın bahçe duvarı çöktü.

Murat KORKMAZ-Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY'de etkili olan yağış sonrası inşaat alanının yanındaki binanın bahçe duvarı çöktü. Bina belediye ekipleri tarafından boşaltılıp mühürlendi. Göztepe Dr. Rıfat Paşa Sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın bahçe duvarı, yağış nedeniyle saat 11.00 sıralarında yan taraftaki inşaat alanına devrildi. Bahçe duvarının devrilmesinin ardından otoparkta bulunan otomobilin bir bölümü askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın inşaat alanına düşmemesi için otomobili halatla binaya bağladı. Askıda kalan aracın sürücüsü, "Dolu ile beraber yan tarafın duvarı aşağıya indirdi bizi. Kazdığı yere önlem almaması bizim duvarı aşağıya indirdi. Aracın tekerlekleri yukarıda kaldı. Kurtarıcı bekliyoruz." diye konuştu. APARTMAN MÜHÜRLENDİ 15 daireli apartmanın, 4 dairesinde yaşayanlar olduğu öğrenilirken, belediye ekipleri binayı tamamen boşalttıktan sonra aparmanı mühürledi. Binanın kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmaya başlandığı ve yıkılacağı bildirilirken, olay yerine gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı açıklamalarda bulundu. Odabaşı, "Bugünkü yoğun yağıştan dolayı yan binayla inşaat arasındaki istinat duvarı çökmüş. Bina zaten boşaltılmıştı. İçinde kalan 4 daire şu an itibariyle boşaltıldı. Bina mühürlendi. Güvenlik önlemleri bölgede alındı. Riskli yapı olduğu tespit edilmiş zaten. Gerekli çalışmaları yapılıp, bina yıkılacak büyük bir ihtimalle." dedi.

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Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü, apartman mühürlendi Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü, apartman mühürlendi 
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