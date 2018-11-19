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Kadıköy'de 'beton' tuzağı : 2 kadın betona battı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul (DHA) - KADIKÖY'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü. Çevresinden önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan 2 kadın, yaklaşık 1 metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı. Kadınların betonu fark etmeyerek batma anları güvenlik kamerasına yansıdı
Olay Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi.
Rana Köyhan ve Rehin Çopur adlı iki kadın hastaneye gitmek üzere evden çıktı. Kadınlar sokakta yürürken bir anda yeni dökülmüş betonun içine gömüldü. Olayı gören çevredekiler iki kadının yardımına koştu. Kadınlar betonun içinden çıkarıldı. Sokakta elektrik hatlarında güçlendirme çalışması nedeniyle yapılan çalışmanın ardından beton döküldüğü öğrenildi. Vatandaşlar, dökülen betonun etrafında hiçbir önlem alınmadığını söyledi.

"FİZİK TEDAVİYE GİDİYORDUK"
Rana Köyhan , "Hastaneye gidiyorduk. Betonun içine gömüldük. Hiçbir koruma yok. Arkadaşımın dizi kırık. Fizik tedaviye gidiyorduk" dedi. Olayı gören bir mahalle sakini ise, " Hiçbir güvenlik önlemi yok. Yürürken normal asfalt diye bastılar" diye konuştu.
Olay yerine polis ekipleri ve zabıta istendi. Kazıda çalışma yapan sorumlu bir kişi, polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında iki kadının yolda yürümesi ardından beton dökülmüş alana bellerine kadar girmeleri, daha sonra vatandaşlar tarafından kurtarılmaları ve kazı yapan görevlilerin beton dökülen alanın etrafına güvenlik bariyeri çekmesi görülüyor.

(FOTOĞRAF)

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