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Kadıköy'de 'beton' tuzağı : 2 kadın betona battı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:02 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul (DHA) - KADIKÖY'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü. Çevresinden önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan 2 kadın, yaklaşık 1 metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı. Kadınların betonu fark etmeyerek batma anları güvenlik kamerasına yansıdı
Olay Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Rana Köyhan ve arkadaşı hastaneye gitmek için yola çıktı. Rana Köyhan ve arkadaşı, elektrik altyapısı için açılan ve yeni beton dökülen alanı fark etmedi. İki kadın betona basınca yaklaşık 1 metre gömüldü. Kadınların yardımına çevredekiler koştu. Kadınlar betondan çıkarıldı. Yaşanan olayın şokunu yaşayan kadınlar bir süre yol kenarında bekledi.
Olay yerine gelen ekipler önlem alırken kadınlar duruma tepki gösterdi. Betona batan kadınlar, evlerine döndü.

(FOTOĞRAF)

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- Kadıköy'de 'beton' tuzağı: 2 kadın betona battı- Kadıköy'de 'beton' tuzağı: 2 kadın betona battı
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