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Kadıköy'de bıçakla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 23:41 | Son Güncelleme

Kadıköy'de bıçakla yaralama

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de aynı takımın taraftarları arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayan şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Sabri Kiraz Sokak üzerinde daha önce aralarında husumet olduğu ve aynı takımın taraftarı olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada, Şakir Şenay isimli kişi bıçakla yaralandı.

Olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Şenay'ı bıçaklayan zanlının kimlik bilgilerini ve eşgalini tespit etti.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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