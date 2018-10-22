KADIKÖY'DE BIÇAKLAMA DEHŞETİ KAMERADA (2)

Ramazan EĞİR - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, 11 kişiyi rast gele bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kaldırımda yürüdüğü ve şüphelinin gelerek bu kişiyi bıçakladığı görülüyor. Bıçaklanan kişi yere düşerken şüpheli yoluna devam ediyor. Yerdeki kişi ise ayağa kalkarak yolda yürüyor. Bir başka görüntüde, şüpheli motosikletle gelen kişiyi kaldırımda durdurup bıçaklıyor. Bıçaklanan kişi motosikletten inerek kaçarken şüpheli motosikleti iterek yere düşürüyor. Bıçaklanan motosikletliye doğru koşan bir kişi şüpheliye yöneliyor. Arkasına dönen şüpheli gelen kişiyi de bıçaklıyor.
Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Bir kişinin yolda yürümesi
-Şüphelinin onu bıçaklayarak yoluna devam etmesi
-Yere düşen yaralının kalkarak yürümesi
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