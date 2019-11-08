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Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 09:01 | Son Güncelleme

Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Merdivenköy Mahallesi Reşat Nuri sokaktaki bir apartmanın ikinci katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri tahliye edildi.

Mutfakta yanan ocakta unutulan tencereden başladığı öne sürülen ve kısa sürede söndürülen yangın maddi hasara yol açtı.

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itfaiye kadıköy Tencere yangın

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