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  4. Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü

Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 20:15 | Son Güncelleme

Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir kişi caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Tahsin Y. (38), Cemil Topuzlu Caddesi'nde çiçek satan eşi Seyhan Y. (37) ile annesi Zülfiye Y'ye ateş etti.

Şüpheli, olayın ardından kaçarken haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Zülfiye Y. ile gelini Seyhan Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından minibüse binerek kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüphelinin olay yerinde bulunan kız kardeşine de ateş ettiği ancak kızın kaçtığı öğrenildi.

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anne ve kız çiçek satan kadıköy

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