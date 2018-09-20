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Kadıköy'de "Birlikte Yaşam Festivali" düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 16:10 | Son Güncelleme

Kadıköy'de "Birlikte Yaşam Festivali" düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de sanat, edebiyat, mutfak, müzik gibi alanlarda farklı kültür ve coğrafyalara yönelik etkinliklerin yer alacağı "Birlikte Yaşam Festivali" gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi tarafından 22-23 Eylül'de Kalamış Atatürk Parkı'nda gerçekleşecek festival kapsamında forum, atölye, konser ve film gösterimleri yapılacak.

Festivalde Ardıç Dayanışma Derneği ile Beraberce Derneği'nin ortaklığı ve Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle göçmen topluluklarına yönelik bir etkinlik de yer alacak.

Bu etkinlikte kentte yaşayan göçmen toplulukların sanat, edebiyat, mutfak gibi sosyal ve kültürel değerlerini ve ürettiklerini paylaşabilecekleri oturumlar düzenlenecek.

Gün boyu kitap ve yemek stantlarının yer alacağı etkinlikte aşure ikramı yapılacak.

Festivalde çocuklar için müzik ve drama atölyesi atölyeleri ile yetişkinler için dans ve enstrüman atölyeleri ile film gösterimleri düzenlenecek.

Etkinlik pazar günü Muammer Ketencioğlu, Çerkes Müziği, Mood Band, Vomank, Terme Band ve Babetna'nın konserleriyle sona erecek.

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