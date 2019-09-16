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Kadıköy’de bisiklet hırsızı bekçiler tarafından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 18:16 | Son Güncelleme

Kadıköy’de bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde kimlik bulunmayınca emniyete götürüldü.

Kadıköy’de bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde kimlik bulunmayınca emniyete götürüldü. Parmak izi taramasında 6 adet bisiklet hırsızlığı olayının faili olduğu belirlenen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadıköy’de geçtiğimiz Cumartesi günü saat 00.40 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesinde çarşı ve mahalle bekçileri, tedirgin davranışlar sergileyen bir şahsı durdurdu. Kimlik bilgileri sorulan yabancı uyruklu Amir D. (48), üzerinde kimlik olmadığını belirtince Göztepe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada yapılan parmak izi taraması sonucunda, şahsın 6 adet bisiklet hırsızlığı olayının faili olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahsın bisikleti alarak götürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki şahıs aldıkları birer adet bisiklet ile olay yerinden uzaklaşıyor.

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