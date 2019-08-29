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Kadıköy'de bisikletinden düşen çocuğun bacağına gidon saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:33 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de bisikletinden düşen çocuğun bacağına bisikletinin gidonu saplandı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de bisikletinden düşen çocuğun bacağına bisikletinin gidonu saplandı. Acı içinde yerde kıvranan çocuğun yardıma çevredekiler koşarken, ilk müdahalesi yapılan çocuk bacağına saplanan gidonla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun düşme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 09.40 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi, Feritbey Sokağında meydana geldi. 14 yaşındaki Feyyaz Melih H. Sokak üzerinde bisikletini sürerken dengesini kaybederek düştü. Bisikletin gidonu talihsiz çocuğun bacağına saplandı. Acı içinde yerde kıvranan çocuğu gören çevredekiler yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bisikletin parçalarını kesti. Feyyaz Melih H. bacağındaki demir parçasıyla ambulansa konularak, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan çocuğun bisikletten düşme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Feyyaz Melih H. bisikletinden düşüyor. Çocuğun bacağına demir parçası giriyor. Yerde yatan çocuğu gören çevredekiler yardımına koşuyor.

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