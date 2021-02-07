HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını protesto edenlerin eylemlerine katılan 4 kişi daha tutuklandı

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını protesto edenlerin eylemlerine katılan 4 kişi daha tutuklandı

07.02.2021 00:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını protesto edenlerin eylemlerine katılan 4 kişi daha tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasını protesto edenler arasında yer alan ve tutuklama sevk edilen 5 kişiden 4'ünün tutuklandığı, 1 kişi hakkında da ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Kadıköy'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasını protesto edenler arasında yer alan ve tutuklama sevk edilen 5 kişiden 4'ünün tutuklandığı, 1 kişi hakkında da ev hapsi kararı verildi.

Kararı Twitter hesabından duyuran Çağdaş Hukukçular Derneği, "Hiçbir şey olmamış gibi yapmayacağız, sizinle uzlaşmayacağız. Yılmayacağız ve tüm arkadaşlarımızı elinizden alacağız" dedi.

Kadıköy'de düzenlenen protesto gösterisinden sonra sabaha karşı düzenlenen polis operasyonlarında toplam 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan biri ev hapsi adli kontrol talebiyle sevk edilirken, 5 kişi de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör atanmasına karşı tepki amacıyla düzenlenen ve rektörün seçimle belirlenmesi çağrısı yapılan gösterilerde, Necmettin Erdem, Akın Karakuş, Ömer Şengel ve Murat Can Demirci'nin de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 8'e çıktı.

Eylemlere katılan öğrencilerin avukatları "Bu öğrenciler eylem sırasında yaklaşık 200 kişinin üzerine hızla sürülen ve yoldaki çöp konteynerini önünde sürükleyen polis aracına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltında tutuldu. Tüm süreçte öğrencilerin yanında olan avukatlar olarak hukuksuzlara bizzat şahidiz" açıklaması yapmış ve serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.

Tutuklama kararı sonrası CHP İstanbul milletvekili Seda Kadıgil sosyal medya hesabın paylaştığı mesajda, "4 tutuklama, 1 ev hapsi. Parti üyemiz Akın Karakuş da tutuklandı. Suçlar değişiyor ama geneli 2911'e muhalefet, (TCK 265) direnme ve kamu malına zarar. Üst sınırdan ceza alsa bir gün hapis yatmayacak kişiler tutuklandı" dedi.

Polis eylemlere, 'kapalı ve açık alanlarda yedi gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklanması' gerekçesiyle müdahale etmiş, gruba dağılmaları çağrısı yapmıştı.

Protestolar öncesi Kadıköy Kaymakamlığı, ilçede 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünü toplum sağlığı gerekçesiyle yasaklamıştı.

Eylemlerde polisin göstericilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Göstericilerden bazıları, polise taş ve şişelerle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kadıköy'deki gösterilerin görüntülerini paylaşıp "Bunlar mı 'Türkiye'nin evlatları?' Biz, öğrencilerimizi, üniversitelerimizi terörizmde, radikalizmden ve vandalizmden korumak için çırpınıyoruz. Bu şiddetin arkasındaki kirli şebekeleri de iyi tanıyoruz. Bilim de, özgürlük de, demokrasi de bizim değerlerimiz, bunların değil!" sözleriyle tepki göstermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklamaKoronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama
30 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 30?30 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 30?

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye büyük şok! Rıdvan Dilmen açıkladı

Fenerbahçe'ye büyük şok! Rıdvan Dilmen açıkladı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Şubat koronavirüs tablosu

Onay verildi: Yeni banka kuruluyor

Onay verildi: Yeni banka kuruluyor

Bir ilde termometreler 32 dereceyi gösterdi

Bir ilde termometreler 32 dereceyi gösterdi

Görüntüler infial yarattı! İfadesi ortaya çıktı

Görüntüler infial yarattı! İfadesi ortaya çıktı

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Kayseri’de bir ikameti kurşunlayan şahıs kayıplara karıştı

Kayseri’de bir ikameti kurşunlayan şahıs kayıplara karıştı

Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

Adliye girişi 'Bu işten beraat ederim sonu kötü olur' dedi, tutuklandı

Adliye girişi 'Bu işten beraat ederim sonu kötü olur' dedi, tutuklandı

Antalya’da iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti

Korkunç olay! 2 çocuk annesi tabancayla intihar etti

Zonguldak'ta bir köpeğin sopayla öldürülmesi iddiasına açıklama

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Valilik'ten açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minik Sena'dan sevgi dolu mektup

Toplantı sırasında eline ulaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz mektup

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.