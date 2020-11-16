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Kadıköy’de bulunan tarihi çeşmeye araç çarptı

16.11.2020 11:15 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de bulunan tarihi çeşmeye araç çarptı.

Kadıköy’de bulunan tarihi çeşmeye araç çarptı. Bir aracın çarpması sonucu çeşme zarar gördü.
Kadıköy Bağdat Caddesi’nde seyir halindeki Ahmet Yıldız yönetimindeki otomobil, Ethem Efendi Caddesi’nden gelen ciple çarpıştı. Kaza sonrası kontrolünü kaybeden cip, Galib Paşa Cami’inin önünde bulunan tarihi çeşmeye çarptı. Kazada çeşmede büyük çaplı hasar meydana geldi. 1898 yılında yaptırılan Galib Paşa Camii çeşmesinin restorasyonu için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Cami temizlik görevlisi Eyüp Şahin; "Pazar günü saat 07.00’de geldim ki kaza olmuş. Gece yüklemiş götürmüşler aracı. Çarpan kişileri dün tespit ettiler. Ama ben de burada temizliği yaptım. Her taraf cam parçasıydı, tampon parçasıydı. Sultan Abdülhamit Han zamanında yapılan çeşme bu. Yani tarihi çeşme. şu anda soruşturma devam ediyor" dedi.
Seyfettin Özkardeşler ise; "Çeşmenin tarihini pek bilmiyorum da herhalde çok eski diyorlar. 2 gün evvel bir araba vurmuş galiba" şeklinde konuştu.

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