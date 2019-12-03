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Kadıköy’de çadırla beraber uçan pazarcı o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 16:48 | Son Güncelleme

Kadıköy’de pazar çadırı kurduğu sırada eli ipe takılan pazarcı Mehmet Pekcan, rüzgarın şiddetiyle havalanan çadırla beraber metrelerce havaya yükseldi. Çadırla beraber havaya yükselen Pekcan, o anları anlattı...

Kadıköy’de pazar çadırı kurduğu sırada eli ipe takılan pazarcı Mehmet Pekcan çadırla beraber havaya yükseldi.

Mehmet Pekcan, "Kadıköy’de geçtiğimiz Cuma günü bir pazarda çadır kurarken elim çadırın ipine takıldı. O sırada şiddetli rüzgarın esmesiyle çadır havalanmaya başladım" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR PARAŞÜT GİBİ YAVAŞ İNDİM"

Çadırla beraber metrelerce havaya yükselen Mehmet Pekcan, “Fırtına vardı. Baya baya uçtum. Brandayı tutuyordum istemeden elime dolandı. Kolum kırılmasın diye de diğer elimle tuttum. Heyecan yapmadım. Çok şükür paraşüt gibi yavaş iniş yaptım. Onun tekrarı yok, şakası da olmaz” dedi.

"UÇUNCA BİZ BUNU ÇADIRI MI İNDİRECEĞİZ BİLEMEDİK"

Olaya tanık olan bir pazarcı, “Sırık milletin kafasına değmesin diye çadırı tuttu. Çadır büyük olduğundan uçtu. Uçunca da biz bunu mu çadırı mı indireceğiz bilemedik. Eli de sıkışmış. Biraz da komedi oldu. Adam böyle havalarda uçuyor” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy pazar çadırı fırtına

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