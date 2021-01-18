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Kadıköy’de can pazarı

18.01.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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İstanbul Kadıköy’de Adalar vapurunda denize atlayarak intihar girişiminde bulunan bir şahıs vapurda yolcu olan Amerikalı turist tarafından kurtarıldı.

İstanbul Kadıköy’de Adalar vapurunda denize atlayarak intihar girişiminde bulunan bir şahıs vapurda yolcu olan Amerikalı turist tarafından kurtarıldı. Denize atlayan şahsın ambulansla hastaneye kaldırılırken, denizden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Kadıköy Vapur İskelesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy’den Adalara doğru hareket eden vapurda yolcu olan Fatih K. (35), isimli vatandaş vapurun hareket etmesinden kısa bir süre sonra eşyalarını yolculara dağıtarak, korkulukların üstüne çıkıp bir anda denize atlayarak intihar girişimde bulundu. O esnada vapurda bulunan ve intihar girişimini gören Tahir D. isimli ABD’li turist vatandaş, Fatih K.’yı kurtarmak için peşinden denize atladı. ABD vatandaşı Tahir D. isimli şahıs, Fatih K.’yı atladığı denizden uzun süren çabaları sonrası kıyıya çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen kıyı emniyeti vapuruna çıkartılan Fatih K. ekipler tarafından olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. İntihar girişiminde bulunan Fatih K.’ya olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri, şahsın tedavisinin için çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. İntihar girişiminde bulunan vatandaşı kurtaran Amerikalı vatandaşta tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan denize atlayan Fatih K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan intihar girişiminin görgü tanıklarından Barış Özkahraman, "Arkadaşın biri Adalar’a giden vapura binip, intihar girişiminde bulunuyor. Ne sebepten intihar girişiminde bulunduğunu bilemiyoruz. Vapurda olan bir Amerikalı turistte peşinden atladı ve kurtardı. Adamı kıyıya çıkardılar. Kıyı emniyet ve sağlık ekipleri ve polis geldi. İntihar etmeye çalışan kişi kıyıya çıkarıldığında yarı baygındı" diye konuştu.

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