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KADIKÖY'DE ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 05:03 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA Kadıköy'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Kadıköy'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın, Merdivenköy Mahallesi Vural Sokak'ta saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan dört katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa süre içerisinde müdahale ederken polis ekipleri sokakta ekiplerin çalışması izleyen meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

Olay yerinde herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik içerisinde kontrol altına alarak bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği çatı katında hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

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-Çatı katının alev alev yanması

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis ve sağlık ekipleri

-Meraklı vatandaşlar ekiplerin çalışması izlemesi

-Genel ve detaylar

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