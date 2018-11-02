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Kadıköy'de çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 23:16 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de 15 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de 15 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Apartman kısa sürede boşaltıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Güneşli Sokak üzerinde bulunan 15 katlı bir binanın çatı katında çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çatıda gündüz yapılan tamirattan kaynaklandığı ileri sürüldü. Apartmanda oturan bir kadın, "Birdenbire koku hissederek fark ettik. Gelen itfaiye yeterli olamadı. Uzaklardan takviye istendi. Bu apartmanın en önemli şeyi yangın merdiveni yok. 15 katlı bir apartmanda merdiven yok. Bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu söylememe gerek var mı bilemiyorum artık. Mal kaybı olduğunu tahmin ediyorum.ö dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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