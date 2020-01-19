Kadıköy’de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova’yı silahla vurarak öldüren Tahsin Yüksekova, çıkarıldığı mahkemece “eşi ve üst soydan akrabayı kasten öldürme” suçlarından tutuklandı.
Kadıköy’de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova’yı silahla vurarak öldüren Tahsin Yüksekova, çıkarıldığı mahkemece “eşi ve üst soydan akrabayı kasten öldürme” suçlarından tutuklandı.
Kadıköy’de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova’yı silahla vurarak öldüren Tahsin Yüksekova, çıkarıldığı mahkemece “eşi ve üst soydan akrabayı kasten öldürme” suçlarından tutuklandı.
YORUM YAP0
Kadıköy’de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve karısı Seyhan Yüksekova’yı silahla vurarak öldüren Tahsin Yüksekova, çıkarıldığı mahkemece “eşi ve üst soydan akrabayı kasten öldürme” suçlarından tutuklandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum