 - KADIKÖY'DE CİNAYET

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de binanın bahçesinde bir kişi ölü bulundu.
Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Oral Sokak'taki bir binanın bahçesinde kanlar içindeki kişiyi görenler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 31 yaşındaki Gökay Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gökay Erdem'in yakındaki parkta bıçaklandıktan sonra 100 metre yürüyerek binanın bahçesine geldiği tespit edildi. Polis cinayetle ilgili incelemeyi sürdürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Yere dökülen kanlardan görüntü
-Ambulans ve polislerden görüntü
-Cesetten görüntü
-Genel ve detaylar
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