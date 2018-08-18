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KADIKÖY'DE CİNAYET

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:41 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL DHA Kadıköy'de binanın bahçesinde bir kişi ölü bulundu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de binanın bahçesinde bir kişi ölü bulundu. Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Oral Sokak'taki bir binanın bahçesinde kanlar içindeki kişiyi görenler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 31 yaşındaki Gökay Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gökay Erdem'in yakındaki parkta bıçaklandıktan sonra 100 metre yürüyerek binanın bahçesine geldiği tespit edildi. Olay yerin gelen savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Gökay Erdem'in cesedi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Yere dökülen kanlardan görüntü
-Ambulans ve polislerden görüntü
-Cesetten görüntü
-Ölen kişinin fotoğrafları
-Cenazenin kaldırılması
-Olay yeri ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Genel ve detaylar

18.08.2018 - 09.23 Haber Kodu : 180818020
18.08.2018 - 10.09 Haber Kodu : 180818029

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