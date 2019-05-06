Kadıköy'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre Kızıltoprak İstasyon Caddesi'ndeki evlerinde Türkay C. (51), sabaha karşı eşiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Türkay C., eşi Billur C.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Evden valizini alarak kaçan şüpheli, daha sonra apartman görevlisini telefonla arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Görevli hemen polisi arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Billur C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Katil zanlısı Türkay C. Sarıyer'de yakalanarak gözaltına alındı.

Billlur C.'nin cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

