- Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

IHAAW171817-ASA\/27-02-2019 \n- Kad\u0131k\u00f6y\u2019de \u00e7\u00f6p konteynerinde hal\u0131ya sar\u0131l\u0131 halde bulunan iki baca\u011f\u0131n bir erke\u011fe ait oldu\u011fu belirlendi. Olayla ilgili g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 2 \u015f\u00fcpheli Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne getirildi. \n27.02.2019 17:18:17 TSI\nNNNN 300 y\u0131ll\u0131k \u0130sa heykelinin kal\u00e7as\u0131ndan gizli not \u00e7\u0131kt\u0131! 'Bu inan\u0131lmaz'Mersin'de 2 ki\u015fi \u00f6ld\u00fcren soyguncuyu \u00f6zel ekip ar\u0131yor (2)Son anda k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131 otomobil alt\u0131nda kalmaktan kurtard\u0131
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