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Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de bir çöp konteynerinden kadın bacakları çıkması üzerine polis inceleme yapıyor.

Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu (1)

Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de bir çöp konteynerinden kadın bacakları çıkması üzerine polis inceleme yapıyor.
Kadıköy Acıbadem'de bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları bir kadına ait bacak olduğunu fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. Polis aynı kadına olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde incelemesini sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu (1)Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu (1)Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu (1)Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu (1)

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