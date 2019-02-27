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Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 13:43 | Son Güncelleme

 KADIKÖY'de bir çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu.

Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu (2) 

Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR,İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY'de bir çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu.
Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları, kadına ait bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. Polis aynı kadına ait olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu (2) Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu (2) Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu (2) Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu (2)

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