Kadıköy'de çukura düşen işçi kurtarılmaya çalışılıyor (1)

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de bir inşaatta çalışan işçi, temel için kazılan çukura düştü. Yaralanan işçiyi kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Olay yerine sağlık ekipleri de sevkedildi.
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