Kadıköy'de çukura düşen işçi kurtarılmaya çalışılıyor (2)

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de bir inşaatta çalışan işçi, temel için kazılan çukura düştü. Yaralanan işçiyi kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Olay yerine sağlık ekipleri de sevkedildi.

