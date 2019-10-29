Kadıköy’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde Cumhuriyeti’n kuruluşunun 96. yılı kapsamında düzenlenen geleneksel Cumhuriyet yürüyüşü coşkuyla kutlandı. Yürüyüşe ellerinde meşalelerle katılan on binlerce kişiye seslenen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Kadıköy’de bu yürüyüş başladığı zaman Türkiye’nin hiçbir yerinde bu yürüyüş yoktu. Yüz binlerle Cumhuriyete sahip çıkmıştık. Bugün çok mutluyum çok gururluyum” dedi.

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşünde bu yıl on binlerce kişi, Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırından çalınan marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüdü. Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yapılan yürüyüş öncesi dans gösterimi yapıldı. Fener alayı etkileyici görüntüler oluştururken caddede yürüyenlere evlerinin balkon ve pencerelerinden bayrak sallayan Kadıköylüler de eşlik etti. 19.00’da Suadiye Işıklar’dan başlayan yürüyüş Caddebostan İskele Sokak’ta son buldu. Cumhuriyet yürüyüşüne, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı ile katıldı.