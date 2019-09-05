HABER

Kadıköy’de değnekçi operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 23:18 | Son Güncelleme

Kadıköy’de İSPARK’a ait otoparklarda mesai saati dışında yetkisi olmadığı halde sürücülerden para isteyen 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.İSPARK’a ait otoparklarda mesai saati dışında park eden sürücülerden yetkisi olmamasına rağmen para isteyen değnekçilere polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kadıköy’de İSPARK’a ait otoparklarda mesai saati dışında yetkisi olmadığı halde sürücülerden para isteyen 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.
İSPARK’a ait otoparklarda mesai saati dışında park eden sürücülerden yetkisi olmamasına rağmen para isteyen değnekçilere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Polis ekipleri bu akşam saatlerinde sivil bir arabayla Kadıköy Funda çıkmazı sokakta araçlarını park etti. 2 kişi araca yanaşarak para istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şahısları suçüstü yakalayarak polis merkezine götürdü. Operasyona resmi ekipler ve motosikletli yunus polisleri de eşlik etti.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Park halindeki cip gölete düştüPark halindeki cip gölete düştü
Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralıKaraman'da silahlı kavga: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.