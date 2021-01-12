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Kadıköy’de değnekçilik yapan 3 şahıs yakalandı

12.01.2021 20:32 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de değnekçilik yaptıkları tespit edilen 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı.İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Mandıra Caddesi Güven Sokak üzerinde değnekçilik yaptığı belirlenen Ümit U., Ömer A.

Kadıköy’de değnekçilik yaptıkları tespit edilen 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Mandıra Caddesi Güven Sokak üzerinde değnekçilik yaptığı belirlenen Ümit U., Ömer A. ve Musa Y. isimli şahıslar için polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin bölgede yürüttükleri çalışma sonrası park ücreti adı altında para alan 3 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler 2918 sayılı K.T.K.’nın 79. Maddesi üzerine "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" gereğince adli işlemlerin yapılabilmesi için Kadıköy Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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