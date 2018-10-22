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- KADIKÖY'DE DEHŞET: BİR KİŞİ ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI; 2'Sİ AĞIR 11 YARALI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 22:44 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ / Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, önüne gelen kişileri rast gele bıçaklaması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Ramazan EĞRİ / Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA
Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, önüne gelen kişileri rast gele bıçaklaması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cezaevi firarisi Ali Kardaş(30), cadde üzerinde bulunan kasap dükkanına gelerek içeride müşteri olarak bulunan bir kadını bıçakladı. Kasap dükkânında bulunan iki kişinin müdahale etmek istemesi üzerine de onları da bıçaklayarak dışarı çıktı. Ali Kardaş ardından yoldan geçen kişileri rast gele bıçaklamaya başladı. Kardaş, kasap dükkanında 1'i kadın 3, yoldan geçen 8 kişi olmak üzere 11 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralı Tuğba A., Mehmet Y. Mehemt E. P., Ahmet Y. Ali Ö. Şefik P., Murat Y., İbrahim Y., Abdullah Ö. ve adları öğrenilemeyen 2 kişiyi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tuğba A., Mehmet Y.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

AYAĞI KIRIK OLDUĞU HALDE YAKALANDI
Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alarma geçerek şüpheliyi yakalamak için bölgeyi taramaya başladı. Ardından Ali Kardaş, Yenisahra D 100 Karayolu katılımında ayağı kırık bir halde yakalanarak gözaltına alındı. Ali Kardaş, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SABIKALI CEZEVİ FİRARİSİ
Yapılan incelemede, Ali Kardaş'ın Afyon Cezaevi'nden firar ettiği; hırsızlık, yaralama, tehdit suçlarından 6 ayrı sabıkası bulunduğu tespit edildi.
Ali Kardaş, hastanede kendisiyle yapılan görüşmede polislere, kendisinin daha önce olayın başladığı kasap dükkanında çalıştığını, buradaki kişilerin kendisini uyuşturucuya alıştırdıklarını ve bundan dolayı aralarında husumet olduğunu ileri sürdü. Ali Kardaş, bu husumetten dolayı kasap dükkanındakileri bıçakladığını daha sonra kendisini durdurmaya çalışan kişileri de bıçakladığını iddia etti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerindeki polisler
-Yerdeki kanlar
-Görgü tanıklarıyla röp.
Detaylar

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Kadıköy'de bıçaklama dehşeti kameradaKadıköy'de bıçaklama dehşeti kamerada
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