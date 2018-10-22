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KADIKÖY'DE DEHŞET: BİR KİŞİ ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI 9 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 21:42 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ / Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, önüne gelen kişileri rast gele bıçaklaması sonucu 9 kişi yaralandı.

Ramazan EĞRİ / Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA
Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, önüne gelen kişileri rast gele bıçaklaması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay saat 19.00 sıralarında Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, önce kasap dükkanında bulunan 3 kişiyi ardından kaldırımda yürüyen 6 kişiyi olmak üzere 9 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken şüpheli kaçarken ayağı kırık bir şekilde D 100 Karayolu katılında yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerindeki polisler
-Yerdeki kanlar
-Görgü tanıklarıyla röp.
Detaylar

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