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Kadıköy’de denizde ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 10:32 | Son Güncelleme

Kadıköy’de sabah saatlerinde denizde ceset gören belediye işçileri durumu polise bildirdi.

Kadıköy’de sabah saatlerinde denizde ceset gören belediye işçileri durumu polise bildirdi. Bir erkeğe ait olduğu öğrenilen cesedin denizden çıkarılma çalışması devam ediyor.
Kadıköy İskelesi mevkiinde sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahildeki cesedi temizlik yaptıkları esnada fark eden belediye işçilerinin ihbarıyla olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Cesedi denizden çıkarmak için olay yerine deniz polisinin gelmesi bekleniyor.

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