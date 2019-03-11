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Kadıköy'de denizde farklı yerlerde 2 ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

Biri Suadiye sahilde, diğeri Rıhtım'da olmak üzere denizde iki erkek cesedi bulundu - Rıhtım'da çıkarılan ceset, şubat ayından bu yana kendisinden haber alınamayan ve ailesinin bu sebeple bir televizyon programına katıldığı Ercan Küçükaydın'a ait olduğu belirlendi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de biri Suadiye sahilde, diğeri Rıhtım'da iki erkek cesedi bulundu.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, denizde ceset bulunduğu ihbarı üzerine Kadıköy Rıhtım'a gitti.

Denizden çıkarılan ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, cesedin 6 Şubat'tan itibaren kendisinden haber alınamayan Ercan Küçükaydın'a (18) ait olduğu belirlendi.

Sancaktepe'deki evinden 6 Şubat'ta ayrılan Ercan Küçükaydın'ın, gece yarısından sonra en son Kadıköy Rıhtım'da görüldüğü iddia edilmiş, kendisinden haber alınamayan Küçükaydın'ı arama çalışmaları başlatılmıştı. Çocuklarının bulunmasını isteyen ailesi de bu sebeple bir televizyon programına katılmıştı.

- Suadiye sahilde denizde bulunan ceset

Bu arada, Suadiye sahilinde deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen deniz polisi, su üzerindeki cesedi botla kıyıya çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, yapılan incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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