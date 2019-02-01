Kadıköy’de doğalgaz borusu patladı

Kadıköy Hasanpaşa’da iş makinesiyle kazı çalışması yapıldığı sırada doğalgaz borusu patladı. Büyük gürültüyle gerçekleşen patlama sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay, Kadıköy Hasanpaşa Hızırbey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlama sonucu etrafa gaz yayılırken, vatandaşlar çıkan sesle panik yaşadı. İGDAŞ ekipleri gazı bir süre sonra keserken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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