HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadıköy’de doktoru dolandıran sahte teknik servisçiler kamerada

Kadıköy’de doktoru dolandıran sahte teknik servisçiler kamerada

22.02.2021 16:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de sahte teknik servis tamircisi kılığına girerek yüzlerce vatandaşı dolandıran şahısların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.Kadıköy’de Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç Dr.

Kadıköy’de sahte teknik servis tamircisi kılığına girerek yüzlerce vatandaşı dolandıran şahısların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç Dr. Erdoğan Dadaş, evindeki buzdolabının bozulması üzerine internet üzerinden bulduğu teknik servis ile iletişime geçmiş ve teknik servis elemanı olduğunu iddia ederek evine gelen şahıslara tamir bedeli olarak 2 bin 400 lira ödeme yapmıştı. Sahte servisçilerin evden ayrılması üzerine buzdolabının çalışmadığını farkeden Dadaş, eve gelen şahısları aramış olmasına rağmen geri dönüş alamayınca dolandırıldığını anlamıştı.

Doç Dr. Erdoğan Dadaş dolandırıldığını anlaması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Konuyla ilgili savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti.

Dolandırıcıların o anları kamerada
Dadaş’ı teknik servis elemanı olduklarını iddia ederek dolandıran şahısların daha öncesinde de çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelilerin binalara giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde belirledikleri adrese gelen şüphelilerin ellerinde tamirat çantası olduğu ve rahat tavırlar sergiledikleri görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Siyanürden 1200 kat zehirli! Fiyatları da artırdıSiyanürden 1200 kat zehirli! Fiyatları da artırdı
İninal hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!İninal hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Ehliyet affı son durum 2021... Ehliyet affı 2021'de çıkacak mı? Ehliyet affı kimleri kapsıyor?

Ehliyet affı 2021'de çıkacak mı?

AK Parti İzmir İl Kongresi'nde dikkat çeken anlar! Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Siyanürden 1200 kat zehirli balon balığı, tezgaha da zarar verdi

Siyanürden 1200 kat zehirli! Fiyatları da artırdı

Yanlışlıkla çöpe attı! Geri getirirler diye başından ayrılmıyor

Yanlışlıkla çöpe attı! Geri getirirler diye başından ayrılmıyor

Son Dakika: Yasin Börü davasında yeni gelişme

Yasin Börü davasında yeni gelişme

Tokkal ailesinin katil zanlısının PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.