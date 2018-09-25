KADIKÖY'DE EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Kadıköy'de, eğlence mekanlarına yönelik "Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu-2" adıyla asayiş ve narkotik denetimleri yapıldı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 700 polisle, Kadıköy'de bulunan eğlence mekanlarına yönelik genel asayiş ve narkotik denetimleri yaptı. "Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu-2" adı verilen denetimlere, polis helikopteri de havadan destek verdi.
MEKANLARA TEK TEK GİRİLDİ
Denetimler sırasında, girilen eğlence mekanlarında aramalar yapılırken, içeride bulunan müşterilerin üzerleri aranıp kimlikleri toplanarak Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgulaması yapıldı. Narkotik köpeği "Night" da aramalara eşlik etti.
DURDURULAN ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI
Polis ekipleri, kurdukları arama noktalarında da durdurdukları araçlarda aramalar yaptı. Araçtakilerin üzerleri aranırken kimlik rolünden geçirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin eğlence mekanlarına girmesi
-Ekiplerin kimlik kontrolü yapması
-Ekiplerin üst araması yapması
-Polis helikopterinin havada görüntüsü
-Narkotik köpeğinin eğlence mekanına girmesi
-Narkotik köpeğinin mekan içinde arama yapması
-Polis ekiplerinin mekanlarda arama yapması
-Araç uygulama noktasında araçların aranması
-Araçta inen şahısların aranması
-Genel ve detay görüntüler
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