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Kadıköy'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Türkay Cucur, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Türkay Cucur, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Kadıköy'de dün eşi Billur Cucur'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Türkay Cucur, emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Türkay Cucur savcılık sorgusunda, eşi ile 2009 yılında evlendiklerini, bir süre sonra aralarında şiddetli geçimsizlik başladığını dediği öğrenildi. Eşinin psikolojik sorunları olduğunu savunan Türkay Cucur, "Kendisini tedavi ettirmek amacıyla birkaç kez hastaneye yatırdım. Yeşil reçeteye bağlı ilaçlar kullanıyordu. Bu süreçte eşimle aramızda problemler oluştu" dedi. CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI 4 yıl önce iş yerinde geçirdiği iş kazası nedeniyle çalışmadığını söyleyen Türkay Cucur, "Yaklaşık 20 günden beri evden çıkmadım. 6 Mayıs 2019 tarihinde 04.00'da eşimin ilacını verdim. Konuşmaya başladık. Bunalım içerisinde kendisini yastıkla boğmaya çalıştım. Elime sivri uçlu bir demir parçası geçti, sussun diye bir kaç kez vurdum. Bana, 'sana eziyet çektirdim istersen öldür beni' dedi. O arada 'komşular yetişin' diye bağırıyordu. Aramızda arbede oldu. Kapıya doğru koştu. Mutfaktan aldığım küçük ekmek bıçağı ile kendisine vurmaya başladım. O sırada bıçak kırıldı, başka bıçak aldım saplamaya başladım. Kaç defa sapladığımı bilmiyorum" dedi. YAPTIKLARINI APARTMAN GÖREVLİSİNE ANLATMIŞ Ardından banyoya giderek yıkandığını, üzerini değiştirdiğini, çantasını hazırladığını ve eşinin başına geçip yarım saat konuştuğunu söyleyen Türkay Cucur, parası olmadığı için evden bulunan bir adet altın künyeyi alıp Kadıköy'de bozdurduğunu söyledi. Ardından apartman görevlisini arayarak ona yaptıklarını anlattığını söyleyen Türkay Cucur, apartman görevlisinin bildirmesi üzerine polislerin kendisini yakaladığını kaydetti. Bunalıma girdiği için cinayeti işlediğini savunan Türkay Cucur, eşine açtığı boşanma davasını sonradan geri çektiğini ve olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Türkay Cucur, savcılık sorgusunun ardından, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Türkay Cucur, mahkemedeki sorgusunun ardından, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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