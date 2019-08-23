HABER

Kadıköy’de esnafı bıçaklayan eylemci adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy’de HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto eden gruba tepki gösteren D.K isimli esnafı bıçaklayan eylemci H.K.

İstanbul Kadıköy’de HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto eden gruba tepki gösteren D.K isimli esnafı bıçaklayan eylemci H.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınması protesto eden grup ile polis arasında arbede yaşanmıştı. Çöp konteynerlerini devirerek kaçan bir grup eylemciye tepki gösteren D.K. isimli esnaf, eylemci H.K tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Polis ekiplerinin takibi sonucu H.K., 21 Ağustos gecesi HDP Bahçelievler İlçe binasında yakalandı.
PKK terör örgütü gençlik yapılanmasında kaydı bulunan H.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, HDP İlçe binasında çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi.

Elindeki pankartı gören ona sarıldıElindeki pankartı gören ona sarıldı
GÜNCELLEME - Adana'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıGÜNCELLEME - Adana'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı
Soli Pompeiopolis 2019 kazı çalışmaları sona erdiSoli Pompeiopolis 2019 kazı çalışmaları sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

'Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi geri çekildi'

'Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi geri çekildi'

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Elazığ'da HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

Son dakika: Gri listedeki terörist öldürüldü

Abdurrahman Siler öldürüldü!

Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga

Hastane otoparkında silahlı kavga

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.