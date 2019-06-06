Kadıköy'de ev yangını

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fikirtepe Mahallesi Erler Sokak'taki üç katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale edilirken, sokakta toplanan mahalle sakinlerinin ekiplere zorluk çıkartması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sokak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda emniyet şeridi çekilerek vatandaşlar sokaktan uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

