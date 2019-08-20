HABER

KADIKÖY'DE EYLEM GERGİNLİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 22:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy’de yasadışı eylem yapan gruba yapılan müdahale sırasında kaçan kişilerin çöp tenekelerini devirirken kendilerine tepki gösteren esnafı bıçaklayarak yaraladıklarını açıkladı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy’de yasadışı eylem yapan gruba yapılan müdahale sırasında kaçan kişilerin çöp tenekelerini devirirken kendilerine tepki gösteren esnafı bıçaklayarak yaraladıklarını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde yasaya aykırı şekilde toplanan gruba yaptıkları eylemin yasal olmadığı ve dağılmaları yönünde defalarca anons edildiği hatırlatılarak, "gruptaki göstericilerin direnmeleri ve dağılmamaları üzerine görevlilerimizce müdahale edilmiştir. Kaçan göstericilerin yol kenarlarındaki çöp tenekelerini devirmeleri sonrasında bir esnafın tepki göstermesi üzerine, esnaf vatandaş göstericiler tarafından 3 yerinden bıçaklanmak suretiyle hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanmıştır. Olaylar boyunca 16 şüpheli gözaltına alınmış, müdahale esnasında 3 güvenlik görevlisi çeşitli yerlerinden yaralanmış, bıçaklama olayının faili olan şüphelileri yakalama çalışmaları devam etmektedir. " ifadeleri kullanıldı.
Bir görgü tanığı, "O anda yolu açmak İçin çöp konteynerini kaldırmak istedi. Adamı bıçakladılar göstericiler. Vatandaş yani sadece vatandaş. Adamın hiç bir suçu günahı yok, yazık. Durumu iyi şu anda. Hayati tehlikesi yok" dedi.

Görüntü Dökümü
--- --- --- -- --- ---
-Polisin göstericilere müdahalesi
-Yapılan gözaltılar
-Bıçaklamayı gören esnaf ile röp
-Olayın yaşandığı yer
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
-Genel ve detay

Köylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılarKöylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılar
Kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturduKangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu
GÜNCELLEME - Elazığ'da mağaradaki 5 kişi kurtarıldıGÜNCELLEME - Elazığ'da mağaradaki 5 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ankara'da korkutan deprem!

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Memurlardan bakanlık önünde 'cüzdan atma' eylemi

Bakanlık önünde cüzdan atma eylemi!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.