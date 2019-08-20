HABER

Kadıköy'de eylem gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 23:52 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy’de yasadışı eylem yapan gruba yapılan müdahale sırasında kaçan kişilerin çöp tenekelerini devirirken kendilerine tepki gösteren esnafı bıçaklayarak yaraladıklarını açıkladı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy’de yasadışı eylem yapan gruba yapılan müdahale sırasında kaçan kişilerin çöp tenekelerini devirirken kendilerine tepki gösteren esnafı bıçaklayarak yaraladıklarını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde yasaya aykırı şekilde toplanan gruba yaptıkları eylemin yasal olmadığı ve dağılmaları yönünde defalarca anons edildiği hatırlatılarak, "gruptaki göstericilerin direnmeleri ve dağılmamaları üzerine görevlilerimizce müdahale edilmiştir. Kaçan göstericilerin yol kenarlarındaki çöp tenekelerini devirmeleri sonrasında bir esnafın tepki göstermesi üzerine, esnaf vatandaş göstericiler tarafından 3 yerinden bıçaklanmak suretiyle hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanmıştır. Olaylar boyunca 16 şüpheli gözaltına alınmış, müdahale esnasında 3 güvenlik görevlisi çeşitli yerlerinden yaralanmış, bıçaklama olayının faili olan şüphelileri yakalama çalışmaları devam etmektedir. " ifadeleri kullanıldı.

Bir görgü tanığı, "O anda yolu açmak İçin çöp konteynerini kaldırmak istedi. Adamı bıçakladılar göstericiler. Vatandaş yani sadece vatandaş. Adamın hiç bir suçu günahı yok, yazık. Durumu iyi şu anda. Hayati tehlikesi yok" dedi.

Tek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattıTek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattı
Memur-Sen’den eylemMemur-Sen’den eylem
Foça tatil köyü ihalesi iptal edildiFoça tatil köyü ihalesi iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

G.Saray'a transferde Slimani müjdesi! Falcao...

G.Saray'a transferde Slimani müjdesi! Falcao...

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar

Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar

Oğlunun düğün davetiyesini dağıtan baba kazada öldü

Oğlunun düğün davetiyesini dağıtan baba kazada öldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: MLKP ile ABD'liler görüştü

Süleyman Soylu açıkladı: MLKP ile ABD'liler görüştü

Kadıköy'de eylem gerginliği

Kadıköy'de eylem gerginliği

Son dakika: Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ankara'da korkutan deprem!

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.