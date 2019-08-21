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Kadıköy'de eylemci tarafından bıçaklanan esnafın arkadaşı o anı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 18:32 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de, dün akşam saatlerinde izinsiz eylem yapan gruba yapılan müdahale sırasında kaçan kişiler çöp tenekelerini devirmiş, eylemcilerden biri kendilerine tepki gösteren esnaf Durmuş K.'yi bıçaklamıştı.

Kadıköy'de eylemci tarafından bıçaklanan esnafın arkadaşı o anı anlattı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de, dün akşam saatlerinde izinsiz eylem yapan gruba yapılan müdahale sırasında kaçan kişiler çöp tenekelerini devirmiş, eylemcilerden biri kendilerine tepki gösteren esnaf Durmuş K.'yi bıçaklamıştı. Hastanede tedavisi süren Durmuş K.'nın olay anında yanında bulunan arkadaşı bıçaklama anını anlattı.
Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde dün akşam saatlerinde izinsiz eylem yapmak isteyen grup polisin, yaptıkları eylemin yasal olmadığı ve dağılmaları yönünde anonsuna rağmen dağılmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, gruba müdahale etti. Kaçan göstericilerin yol kenarlarındaki çöp tenekelerini devirmesi üzerine esnaf Durmuş K. tepki gösterdi. Durmuş K., göstericiler tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Durmuş K. ameliyata alındı. Ciğerlerine isabet eden bıçak darbeleri nedeniyle Durmuş K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli, Bahçelievler HDP binasında yakalanarak gözaltına alındı.

"ARKASINDAN HUNHARCA 3 TANE BIÇAK DARBESİ YEDİ"
Olayın yaşandığı akşam Durmuş K.'nın yanında olan arkadaşı Özcan Coşkun, “Olayda birebir yanındaydım zaten, beraberdik. Çok değerli, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Kendisi iş insanı zaten. Dün bir an bir grup geldi, kalabalık bir grup. Ortalık karıştı zaten. O karışıklıkta yolu kapatmaya çalıştılar. O sırada Durmuş kardeşim, sırtı dönük bir şekilde, sadece amacı yolu açmaktı. Yolu açtı zaten, çöp kovasını aldı kenara koydu. O an sırtı dönüktü zaten. Arkasından hunharca 3 tane bıçak darbesi yedi. Şu an hayat mücadelesi veriyor. Allah onu bize bağışlayacak. Sağlamdır yani o. Öncelikle İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Mustafa Çalışkan'a çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler, çok duyarlıydılar. Zaten olaydan 1-2 saat sonra bu şahısların alındığını bize söylediler. Bir tanesi sanırım Bahçelievler HDP binasından alınmış. Olay anında orada olan kalabalık gösterici grubu da alınmış. Hepsinin ellerine sağlık, hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

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