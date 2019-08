Kadıköy'de eylemci tarafından bıçaklanan esnafın arkadaşı o anı anlattı

"ARKASINDAN HUNHARCA 3 TANE BIÇAK DARBESİ YEDİ"

Olayın yaşandığı akşam Durmuş K.'nın yanında olan arkadaşı Özcan Coşkun, “Olayda birebir yanındaydım zaten, beraberdik. Çok değerli, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Kendisi iş insanı zaten. Dün bir an bir grup geldi, kalabalık bir grup. Ortalık karıştı zaten. O karışıklıkta yolu kapatmaya çalıştılar. O sırada Durmuş kardeşim, sırtı dönük bir şekilde, sadece amacı yolu açmaktı. Yolu açtı zaten, çöp kovasını aldı kenara koydu. O an sırtı dönüktü zaten. Arkasından hunharca 3 tane bıçak darbesi yedi. Şu an hayat mücadelesi veriyor. Allah onu bize bağışlayacak. Sağlamdır yani o. Öncelikle İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Mustafa Çalışkan'a çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler, çok duyarlıydılar. Zaten olaydan 1-2 saat sonra bu şahısların alındığını bize söylediler. Bir tanesi sanırım Bahçelievler HDP binasından alınmış. Olay anında orada olan kalabalık gösterici grubu da alınmış. Hepsinin ellerine sağlık, hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.



