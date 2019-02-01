Kadıköy’de faciadan dönüldü

Kadıköy Caddebostan’da bir inşaatın demir plakaları aşırı rüzgardan sokağa devrildi. Bir araç demir plakalar altında kalırken, sokakta o sırada kimse olmaması faciayı önledi.

Olay, Kadıköy Caddebostan Demirağa Çıkmazı’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Gece boyunca etkili olan rüzgar sabah da etkili olunca bir inşaatın demir plakaları yola devrildi. Bir araç demirlerin altında kaldı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Sokakta o sırada kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken sokak trafiğe kapatıldı.

