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Kadıköy’de gece yarısı şüpheli paket paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 03:33 | Son Güncelleme

Kadıköy’de, dört katlı binanın kapısına bırakılan şüpheli paket korkuttu.

Kadıköy’de, dört katlı binanın kapısına bırakılan şüpheli paket korkuttu. İhbar üzerine çok sayıda polis sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

olay, gece saatlerinde Kadıköy Caferağa Mahallesi Arayıcıbaşı sokak’tan gelen bomba ihbarı üzerine çok sayıda polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri bomba şüphesi bulunan şüpheli düzeneğe rağmen canlarını hiçe sayarak çevrede bulunan eğlence mekanlarını ve evleri hızlıca tahliye etti. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı hemen duruma müdahale etti. Bomba imha uzmanının müdahalesiyle düzeneğin oyuncak olduğu anlaşılması sonucu çevredeki vatanda
#lar rahat bir nefes aldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kadıköy'de şüpheli paket paniği!Kadıköy'de şüpheli paket paniği!
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