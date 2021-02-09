Kadıköy’de gözaltına alınan 53 şüpheli hakkında adli kontrol

Kadıköy’de yapılan yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 53 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy’de 4 Şubat’ta düzenlenen yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Şüphelilerden 8’i savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 20’si adli kontrol istemiyle, 33 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

53 kişi adli kontrol şartıyla serbest

Mahkemede ifade veren 53 şüpheli hakkında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan “konutunu terk etmeme”, “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atma” şeklinde değişen adli kontrol hükümleri uygulandı.



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