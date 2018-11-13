HABER

KADIKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

  Kadıköy D-100 Karayolu bağlantı yolunda hafriyat kamyonu devrildi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy D-100 Karayolu bağlantı yolunda hafriyat kamyonu devrildi. Şans eseri kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken kamyonu kaldırmak için vinç istendi. Kaza saat 12.30 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii bağlantı yolunda meydana geldi. Fatih Karabacak yönetimindeki 34 FN 3306 plakalı hafriyat kamyonu, direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Kamyon şoförü kazadan yara almadan kurtulurken devrilen kamyonu kaldırmak için vinç istendi. Kazayı gören Enes Köşken “Karşıdan geliyorduk biz diğer taraftan bir anda devrilmesiyle kendimizi zor attık. Yaralı yok Allah'a şükür. Burası kalabalık değildi kalabalık olsaydı sıkıntıydı" dedi.

PARTNERÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınızÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınız
Tekirdağ'ın kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlandıTekirdağ'ın kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlandı
Aziz Kocaoğlu hakkında disiplin kararı!Aziz Kocaoğlu hakkında disiplin kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı!

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...

Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...

Son öpücük! Şehit kızı babasına böyle veda etti

Son öpücük! Şehit kızı babasına böyle veda etti

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

HSK'dan son dakika karar! 143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

HSK'dan son dakika karar! 143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

Kürşat Bumin hayatını kaybetti! Kürşat Bumin kimdir? (Biyografisi, eserleri)

Kürşat Bumin hayatını kaybetti! Kürşat Bumin kimdir? (Biyografisi, eserleri)

Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” dediği istimbot teslim edildi

Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” dediği istimbot teslim edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.