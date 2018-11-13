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Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

KADIKÖY D-100 Karayolu bağlantı yolunda hafriyat kamyonu devrildi.

Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY D-100 Karayolu bağlantı yolunda hafriyat kamyonu devrildi. Şans eseri kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken kamyonu kaldırmak için vinç istendi. Kaza saat 12.30 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii bağlantı yolunda meydana geldi. Fatih Karabacak yönetimindeki 34 FN 3306 plakalı hafriyat kamyonu, direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Kamyon şoförü kazadan yara almadan kurtulurken devrilen kamyonu kaldırmak için vinç istendi. Kazayı gören Enes Köşken “Karşıdan geliyorduk biz diğer taraftan bir anda devrilmesiyle kendimizi zor attık. Yaralı yok Allah'a şükür. Burası kalabalık değildi kalabalık olsaydı sıkıntıydı" dedi.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildiKadıköy'de hafriyat kamyonu devrildiKadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi

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