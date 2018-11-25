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Kadıköy'de hayvanları koruma yasa tasarısı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 16:34 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları Hayvanları Koruma Yasa tasarısını protesto etti.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları Hayvanları Koruma Yasa tasarısını protesto etti.
İskele Meydanı'ndaki protesto gösterisine Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen aralarında hayvan koruma derneklerinin de bulunduğu 350 Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri evcil hayvanlarıyla katıldı. Protestoya, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu ile çeşitli motosiklet dernekleri katılarak destek verdi.
'Tüm hayvan zulümlerine hayır, Can veririz canlarımızı vermeyiz' yazılı pankart açarak, ellerinde 'Katliama, yasa tasarısına hayır', 'Bu dünya hepimizin', 'Hakim ve Savcılar duyun bizi' yazılı dövizler taşıyan grup, yasa tasarısının değiştirilmesi için çeşitli sloganlar attı.

SOKAK HAYVANLARI YOK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Protestoyu düzenleyen Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu adına Faytona Binme Atlar Ölüyor Platformu sözcüsü Elif Ertürk, basın açıklamasını yaptı.
Ertürk, yasa tasarısının kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini savunarak, “Tüm hayvanlar üstündeki zulmü ortadan kaldıracak bir yasa tasarısı yerine, tüm sokak hayvanlarını sürgüne, toplama kamplarına yani ölüme gönderecek bir yasa çıkartmaya çalışıyorlar. Bu yasa tasarısı hakkında bir var, bir yok diyerek kapalı kapılar arasında bu yasa tasarısı hakkında çalışıyorlar. Ana hedef her zamanki gibi sokak hayvanlarını yok etmek. Bu konuda hayvan hakları savunucularıyla hazırlanmayan her yasa tasarısı katliam ve sürgün getirecektir" dedi.

6. MADDE HAYVANLAR LEHİNE DÜZELTİLMELİ
Ertürk, Hayvanları Koruma Kanunun 6. Maddesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, sokak hayvanlarını barınaklara sürgüne ve ölüme gönderecek 6. maddenin hayvanlar lehine düzeltilmesini talep ediyoruz. Talebimiz yerine getirilene kadar eylemlerin sürdürüleceğini belirtti. Protesto gösterisi, grubun olaysız bir şekilde dağılmasıyla sona erdi.

(FOTOĞRAF)

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