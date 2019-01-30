Kadıköy'de hediyelik eşya dükkanlarına uyuşturucu operasyonu (2)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY'de hediyelik eşya satışı yapılan işyerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenledi. Polis ekipleri Moda ve Yeldeğirmeni Mahalleleri'ndeki bazı dükkanlarda hediyelik eşyaların yanında satışı yasak olan uyuşturucu ile uyarıcı madde kullanımını özendirici araç ve gereçlerin satışının yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Sabah saatlerinde dükkanlara baskın yapan ekipler, raflara dizili şekilde bulunan bu malzemelere el koydu. 1 kişi gözaltına alınırken 5 kişinin arandığı öğrenildi.
Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu
Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum