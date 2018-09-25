Kadıköy'de helikopter destekli narkotik uygulaması

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de helikopter destekli narkotik, asayiş ve yol uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde yaklaşık 700 polisin katılımıyla, önceden belirlenen ve aralarında gece kulüplerinin de olduğu mekanlarda narkotik madde arandı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı uygulama kapsamında, özel eğitimli narkotik köpeklerin yardımıyla mekanlarda uyuşturucu madde arayan ekipler, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerini yaptı.
İlçenin belirli noktalarında yapılan yol uygulamasında ise şüpheli araçlar durdurularak arandı.
Uygulamanın gece saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.
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